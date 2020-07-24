Tunus'ta Nahda Hareketi parti dışından iki kişiyi başbakanlığa ada gösterdi

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketinin, parti dışından iki kişiyi başbakan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Himeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke siyasetinin tanıdığı Hıyam et-Turki ve Muhammed bin Fadıl'ın başbakanlık için aday gösterildiğini ve Cumhurbaşkanı Kays Said'e isimlerinin sunulduğunu söyledi.

Himeyri, söz konusu isimlerin seçilme gerekçelerinin ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve mali şartlara dayandığını, konunun uzmanı kişilere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Turki, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi eski lider kadrolarında yer aldı. Fadıl ise 2016-2017 dönemindeki Yusuf eş-Şahid hükümetinde Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevinde bulundu.

Başbakan İlyas el-Fahfah'ın 15 Temmuz'da görevinden istifa etmesinin ardından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Said, siyasi partilere başbakan adaylarını belirlemeleri çağrısı yapmıştı.