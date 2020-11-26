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Aktüel Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 06:56:36 -
Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 2 bin 983, toplam vaka sayısının ise 1084 yeni vaka ile 91 bin 307'ye ulaştığı kaydedildi. Bugüne dek iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 459 oldu.

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı önlemlerin hafifletilmesi durumunda Kovid-19 vaka sayılarının yeni bir zirve yapacağı uyarısında bulundu.

Toplu ve kişisel korunma önlemlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sağlık Bakanı, şu ana kadar Tunusluların yalnızca yüzde 12'sinin virüse yakalandığının altını çizdi.

Mehdi, ülkesinin dünya piyasalarından ücret ödemeksizin aşı temini için çaba göstereceğini, hedeflerinin ülke nüfusunun en az yüzde 20'sinin aşılanması olduğunu kaydetti.


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