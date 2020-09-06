  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta emniyet güçlerine bıçaklı terör saldırısı
Aktüel

Tunus'ta emniyet güçlerine bıçaklı terör saldırısı

Turistik Suse kentindeki saldırıda 1 polis yaşamını yitirirken olaya karışan 3 saldırgan öldürüldü - İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, olayın "bir terör saldırısı" olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:37:14 -
Tunus'ta emniyet güçlerine bıçaklı terör saldırısı

TUNUS (AA) - Tunus'un güneyindeki turistik sahil kenti Suse'de, güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıda 1 polis öldü, olaya karışan 3 saldırgan da etkisiz hale getirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna arkadan bir otomobil çarptı.

Araçtan inen saldırganların ekibe bıçakla saldırdığı ve polislere ait bazı silahlara el koyup kaçtığı belirtilen açıklamada, saldırıda bir polisin öldüğü, birinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çevrede arama çalışması başlatarak saldırganları kovaladığı, çıkan silahlı çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğü, gaspedilen silahlara da el konulduğu bildirildi.

Bu arada İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Bakan Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Öte yandan, AA'ya konuşan isminin gizli kalmasını isteyen bir güvenlik kaynağı, saldırıyla ilişkili bir şüphelinin yakalandığını ve olay yerine götürüldüğünü iletti.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı