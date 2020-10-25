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Aktüel Tunuslu milletvekili, Fransa'ya tepki olarak Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi
Aktüel

Tunuslu milletvekili, Fransa'ya tepki olarak Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:27:15 -
Tunuslu milletvekili, Fransa'ya tepki olarak Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi

TUNUS (AA) -Tunus Parlamentosu'ndaki bağımsız milletvekili Yasin el-Ayari, Fransa'da Hz. Muhammed'e ve Müslümanların inançlarına hakaret edilmesine tepki olarak, Tunus'ta düzenlenmesi planlanan Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ayari, "Fransız kültürünün, seçim kaygısıyla farklı kültürlere baskı uyguladığı, inançlarımızla alay edilmesine ve aşağılanmasına izin verdiği bir ortamda, Frankofoni zirvesinin Tunus topraklarında yapılmasını kabul etmenin küstahlık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ayari, Fransız siyasetçilerin, Müslümanların inançlarını aşağıladığı ve Fransız vatandaşı Tunuslulardan kendi kültürlerini bir kenara bırakarak zorunlu olarak asimile olmalarını istediği bir zamanda, Frankofoni zirvesini memnuniyetle karşılamanın mantıksız olduğunu kaydetti.

"Ötekinin kültürüne karşı çıkanlar hangi hakla kendi kültürlerini yayabilirler." değerlendirmesine yer veren Ayari, Cumhurbaşkanı Kays Said'den bir milletvekili değil bir seçmen olarak söz konusu zirvenin iptal edilmesini isteyeceğini aktardı.

İnanç ve "ötekinin" kültürünü aşağılama temelindeki ırkçılığın, ifade özgürlüğü değil bir suç olduğunu vurgulayan Ayari, bugün Fransa'nın bu suçu işlediğini, geçen yüzyılda da Yahudi azınlıkların aynı durumla karşılaştığını ifade etti.

Ayari, Cumhurbaşkanının bu konuda kararlı bir tavır almaması durumunda kendilerinin de zirveyle ve Fransa ile ilgili hakaret içerikli karikatürler yayımlayacaklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Uluslararası Frankofoni Örgütü Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo arasında geçen Mayıs ayındaki görüşmelerin ardından, Tunus'ta 12-13 Aralık'ta yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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