Tunuslu kadını otel odasında öldürmüştü! Korkunç itiraf: 'Ellerimle boğdum'

Geçtiğimiz gün Şişli'de meydana gelen olayda, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu cinayeti işlediği belirlenen yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Son dakika haberine göre, Guitni'yi otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının itirafları kan dondurdu.

Elleriyle boğdu!

Öldürülen Mariyam Aloui Ep Guitni ile Mohammad O.E.A.’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birkaç aydır birlikte oldukları öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Mariyam Aloui Ep Guitni ona kendisini artık istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen zanlı, “Ben sana masraf ettim, telefon aldım sen beni nasıl istemezsin” dedikten sonra, kadınla zorla birlikte oldu. Ardından Mohammad O.E.A. otel odasında bulduğunu öne sürdüğü koli bandıyla Tunuslu kadının ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, elleriyle boğdu.

Öldürdüğü kadının telefonunun şifresini öğrenmek için kadının arkadaşlarını aradı

Öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı. Zanlının, bunun üzerine kadının kız arkadaşlarını arayarak şifresini öğrenmeye çalıştığı belirlendi.

17 değil 27 yaşında çıktı!

Mohammad O.E.A.’nın Şişli’deki otele giriş yaparken, sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kimlikteki bilgilerde 2004 doğumlu olarak görülen zanlının, aslında 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin şubeden adliyeye sevk edildiği esnada boynunda görülen izlerin de, kendisine direnmeye çalışan Mariyam Aloui Ep Guitni’ye ait olduğu belirlendi.

(İHA)