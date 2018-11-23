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Tunuslu avukatlardan Suudi Veliaht'ın ziyaretine dava açma kararı

Tunus'ta bir avukat grubu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyaretini engellemek için dava açmaya karar verdi

23 Kasım 2018 Cuma 21:25
Tunuslu avukatlardan Suudi Veliaht'ın ziyaretine dava açma kararı

TUNUS (AA) - Tunus'ta "50 Avukat Grubu" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini engellemek için dava açmaya karar verdi.

50 Avukat Grubunun koordinatörü Nazar Bucelal AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun Prens Selman'ın Tunus'a yapacağı ziyareti engellemek için başkent Tunus'taki Asliye Mahkemesinde salı günü dava açma kararı aldığını söyledi.

Bucelal, "Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesindeki şüphe çemberinin içinde." dedi.

Ziyareti, 50 gazeteciyle birlikte protesto edeceklerini de aktaran Bucelal, prensin geleceği gün Kartaca Havalimanı'nda protesto düzenleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Tunuslu aktivistler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini protesto etme çağrısında bulundu.

Protesto çağrısında bulunan aktivistler arasında yer alan Tarık el-Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen halkına karşı barbarca saldırılar düzenleyen ve tüm dünya ülkelerinin tepkisini çeken Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan ülkenin (Suudi Arabistan) esas yetkilisinin (Muhammed bin Selman) ülkemize gerçekleştireceği ziyareti protesto edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, bugün yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens'in Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bazı Arap ülkelerini ziyaret edeceği belirtilmişti.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:25
  1. Muhammed bin Selman
  2. Suudi Arabistan
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