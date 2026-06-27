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Dünya
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Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

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Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Avrupa'yı esir alan kavurucu sıcak hava dalgası Almanya'da hayatı durma noktasına getirdi. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin batı ve güneybatısında termometrelerin 42 dereceyi görerek mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıktığını duyurdu. Aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını riski kırmızı alarma geçerken, Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) raylardaki deformasyon riski sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanabileceğini açıklayarak biletlere ücretsiz değişim hakkı tanıdı.

#1
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırırken, ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

#2
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti. Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

#3
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

DWD VE SAĞLIK OTORİTERLERİNDEN UYARILAR DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

#4
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

YOLCULARA GECİKME UYARISI Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

#5
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

ORMAN YANGINI RİSKİ EN ÜST SEVİYELERDE DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

#6
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.

#7
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.

#8
Foto - Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu

Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti. Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.

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