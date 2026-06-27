Avrupa kavruluyor, Almanya alarmda: Sıcaklıklar 42 dereceyi buldu
Avrupa'yı esir alan kavurucu sıcak hava dalgası Almanya'da hayatı durma noktasına getirdi. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin batı ve güneybatısında termometrelerin 42 dereceyi görerek mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıktığını duyurdu. Aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını riski kırmızı alarma geçerken, Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) raylardaki deformasyon riski sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanabileceğini açıklayarak biletlere ücretsiz değişim hakkı tanıdı.