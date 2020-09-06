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Aktüel Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:58:03 -
Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 6, Bahreyn'de ise 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 234 kişide de virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 93'e, vaka sayısının 4 bin 776'ya, iyileşenlerin ise 1701'e ulaştığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde 3 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 196'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 1338 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 54 bin 771'e ulaştığı, toplam iyileşen sayısının ise 50 bin 645 olduğu ifade edildi.

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