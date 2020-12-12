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Aktüel Tunus hükümeti protestolar sonrası Gabis için kalkınma planı açıkladı
Aktüel

Tunus hükümeti protestolar sonrası Gabis için kalkınma planı açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:00:15 -
Tunus hükümeti protestolar sonrası Gabis için kalkınma planı açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti Gabis ilinde sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından bölge için kalkınma planı geliştirildiğini açıkladı.

Başbakanlığın resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gabis'te iş imkanları oluşturmak için bir kalkınma planı hazırlandığı belirtildi.

Kalkınma planında, sosyal, ekonomik, sağlık, çevre, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve turizm alanlarının olduğu belirtilen açıklamada, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kalkınma planının hızla uygulanması için bölgeye bir ekip gönderilmesine karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, planın niteliği ve tam olarak ne zaman uygulamaya konulacağı konusunda net bilgi verilmedi.

Tunus'ta ekonomik olarak kalkınma ve istihdam anlamında dezavantajlı görülen güney ve iç bölgelerde, yeni tip koravirüs salgını karşısında uygulanan tedbirlerin yol açtığı sosyoekonomik koşullar protesto dalgasına yol açmıştı.

Gabis kentindeki göstericilerin iki haftadan uzun süredir Tunus Kimyasal Kompleksinin girişini kapatması sebebiyle birçok bölgede gaz tedarikinde aksamalar yaşanmıştı.




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