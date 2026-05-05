Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı

Saadet Partisi’nde emanetçi genel başkanlık koltuğuna oturan Mahmut Arıkan, freni patlamış kamyon gibi dindarlara saldırmaya devam ediyor. Sol kanallara çıkıp dindar camiaya dil uzatan Arıkan’ın, “Eskiden namaz kılan sağlamdı, bugün yolsuzluk yapanların ibadi hasletleri tam” sözlerine Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi bir cevap geldi.

Dindara Çamur Atma, Suç Ortağına Bak!

Karahasanoğlu, Arıkan’ın CHP ile ittifak hatırına dindarları tahkir ettiğini belirterek, gerçek yolsuzluk adreslerini işaret etti.

Yazısında, “Bugün hırsızlık yapanların ibadi hasletlerinin tam olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?” diye soran Karahasanoğlu, CHP’li isimlerin kabarık sicilini ortaya döktü.

Karahasanoğlu, Arıkan’ın “dindar” yaftası vurmaya çalıştığı isimlerin aslında kimler olduğunu şu somut örneklerle deşifre etti:

Mahkemede yolsuzluk hesabı veren Ekrem İmamoğlu mu ibadetini tam yapıyor?

Maaşından fazla kira ödeyen Murat Ongun’un mu secdesi var?

Metres skandallarıyla anılan, taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP’li belediye başkanlarının mı ibadi hasletleri tam?

“Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır”

Saadet liderine, “Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz” sözüyle seslenen Karahasanoğlu, Arıkan’ın dindarlara hakaret etmeyi yanı başındaki CHP’lilerden öğrendiğini vurguladı. Karahasanoğlu, cezaevlerindeki hırsızlık ve yolsuzluk suçlularının büyük çoğunluğunun dinle imanla ilgisi olmayan "laikçi" kimlikler olduğunu hatırlatarak, Arıkan’ı içine düştüğü zilletten uyanmaya çağırdı.

