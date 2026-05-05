Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 109,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,44 dolardan tamamlamıştı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 20.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,19 azalarak 109,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,72 dolardan alıcı buldu.

OPERASYON SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI

Petrol fiyatları, ABD'nin Hürmüz Boğazı’nda tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlamaya yönelik "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlatmasının ardından geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte, söz konusu operasyonun Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin kısmen yeniden sağlanabileceğine yönelik beklentileri artırması ve arz kesintisine ilişkin endişeleri sınırlaması etkili oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülke gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu söyledi.

Hegseth, bu kapsamda İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan 6 geminin tamamının geri çevrildiğini belirterek, İran'la ateşkesin sona ermediğini ve sürecin "düşük yoğunluklu çatışma" düzeyinde devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin çatışma peşinde olmadığını ancak İran'ın, masum ülkelerin ve bu ülkelerin mallarının uluslararası bir su yolunu kullanmasını engellemesine izin verilmeyeceğini belirten Hegseth, "Özgürlük Projesi"nin sürdüğünü ve operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran’ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük oranda "yok ettiklerini" savundu.