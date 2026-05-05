Avrupa ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, başbakan görevden alındı

Romanya’da hükümet krizi yaşandı. Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

BOLOJAN HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu. Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi.

Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti.

1 YIL DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.