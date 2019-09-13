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Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hastaneye kaldırıldı

Arap baharı dolayısıyla Tunus’un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali sağlığı iyi olmadığından hastaneye kaldırıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:11
Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hastaneye kaldırıldı

Arap baharı dolayısıyla Tunus’un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali sağlığı iyi olmadığından hastaneye kaldırıldı.


Arap baharı rüzgarının ilk estiği Tunus halkı sokaklara döküldü. Halk protestoları sonucu Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali uçakla Suudi Arabistan’a sığınmıştı. Suudi Arabistan’da yaşayan ve uzun zamanın ardından haberi alınamayan bin Ali bugün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. bin Ali’nin Avukatı Munir bin Saliha, bin Ali’nin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi.


Tunus’un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, görevini bıraktığı 14 Ocak 2011’den bu yana Suudi Arabistan’da yaşıyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:11
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