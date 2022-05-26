Tunus cumhurbaşkanı yeni anayasa için referanduma gidecek

Kıdemli avukat Sadık Belaid başkanlığındaki bir danışma komitesi yeni bir anayasa taslağı önerecek. Referandum, Cumhurbaşkanı Said'in istisnai tedbirleri açıkladıktan ve Parlamento ve diğer anayasal organları feshettikten sonra sunduğu yol haritasında yer alan maddeler arasındaydı.

Kuruluşlar, partiler ve çok sayıda yabancı ülke, siyasi ve ekonomik reformlar için partileri, sendikaları ve sivil toplum temsilcilerini içeren ulusal bir diyalog başlatma çağrısında bulunuyordu.

Ana partiler, tek taraflı siyasi değişiklikleri boykot edeceklerini ve bu değişikliklere karşı protestolarını hızlandıracaklarını söyledi.

Güçlü bir etkiye sahip olan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) da cumhurbaşkanının anayasa yeniden hazırlanırken önerdiği sınırlı ve resmi diyaloğa katılmayı reddetti.

İşçi sendikası ayrıca, kötü ekonomik durumu ve ücretlerin dondurulmasını protesto etmek için ulusal bir grev düzenleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Said tarafından dün erken saatlerde, hukuk ve siyaset bilimi dekanlarından oluşan bir danışma komitesine başkanlık etmek üzere atanan Sadık Belaid, ‘yeni bir cumhuriyet için yeni bir anayasa taslağı’ hazırlamakla görevlendirildiğini açıkladı.

Belaid yeni anayasayı komiteye katılan isimlerle birlikte hazırlayacak. Bazı önde gelen akademisyenler komiteye katılmayı reddetti. Bu durum, yeni anayasanın geniş bir uzlaşma sağlayamayacağına dair endişeleri artırdı.

Resmi Gazete'ye göre referandumda sorulacak tek soru şu olacak: Yeni anayasaya katılıyor musunuz?

Referandumda oy verme işleminin sabah 06.00’da başlayıp gece 22.00’da sona ereceği belirtildi.