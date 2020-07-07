Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den onlarca Filistinliye vatandaşlık
Tunus medyasında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 34 Filistinliye Tunus vatandaşlığı verilmesi kararı aldığı bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 34 Filistinliye Tunus vatandaşlığı verilmesi kararı aldı.
Tunus resmi ajansı TAP'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, onlarca yıldır Tunus'ta yaşayan 34'ü Filistinli 135 kişiye vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı, Kays Said tarafından imzalandı.
"Ülkelerine dönüş haklarını etkilemiyor"
Filistinlilere vatandaşlık verilmesinin, Cumhurbaşkanı'nın Filistin davasını destekleme isteği kapsamında gerçekleştiği, söz konusu kararın, Filistinlilerin ülkelerine dönüş hakkını etkilemediği aktarıldı.
Filistinliler dışında vatandaşlık verilenlerin, Arap ve Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.
Arap Birliği "vatandaşlığı" tavsiye etmiyor
Arap Birliğinin, ülkelerine dönüş hakkını etkilememesi için Filistinlilere vatandaşlık verilmemesi yönünde tavsiye niteliğinde bir kararı bulunuyor.
Ancak Tunus yasaları, kişilere çifte vatandaşlık hakkı tanıyor.