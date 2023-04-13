  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak

İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!

CHP'de halkanın bağı çözüldü! Yaşar Okuyan tercihini açıkladı! Ne Kılıçdaroğlu'na ne de CHP'ye oy yok!

Altın için şu ana kadar bütün tahminleri unutun! Ekonomist Artuğ Çetin'den olay rakam: O tarihte 8 bin...

TCG gemimiz düşmana uykuyu haram edecek

İBB’nin malları haraç-mezat satılıyor
Dünya Tunus açıklarında göçmen teknesi battı
Dünya

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:31:00 -
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, batan tekneye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu aktaran Cebabli, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekibinin 15 göçmenin cesedine ulaştığını ifade etti.

Cebabli, 5’i kadın, 9’u çocuk olmak üzere 47 göçmenin ise kurtarıldığını aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23