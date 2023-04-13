Tunus açıklarında göçmen teknesi battı
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, batan tekneye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu aktaran Cebabli, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekibinin 15 göçmenin cesedine ulaştığını ifade etti.
Cebabli, 5’i kadın, 9’u çocuk olmak üzere 47 göçmenin ise kurtarıldığını aktardı.
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