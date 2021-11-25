  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tunus, 15 diplomatı görevden aldı
Dünya

Tunus, 15 diplomatı görevden aldı

Tunus, farklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatının görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 03:43:00 -
Tunus, 15 diplomatı görevden aldı

Tunus resmi gazetesinde yayınlanan kararnamede, görevden alınan 15 diplomatın 12 farklı ülkede görev yaptığı duyuruldu.

Aralarında büyükelçi, konsolos ve konsolosluk görevlilerinin de yer aldığı diplomatların Berlin, Ankara, Pekin, Vagadugu, Pretorya, Abuja, Abidjan, Varşova, Roma, Palermo, Grenoble, Liyon, Montreal ve Brazavil’de görev yaptıkları belirtildi.

Kararnamede, diplomatların neden görevden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından aralarında üst düzey yetkilerinin de olduğu birçok yönetici ve devlet memurunu görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in “olağanüstü kararları”

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararname yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör Fatih Terim'e tarihi ceza
Spor

Teknik Direktör Fatih Terim'e tarihi ceza

Derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in alacağı muhtemel cezalar ortaya çıktı.

TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok
Ekonomi

TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok

Muhalif medyada ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmasına nokta koyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamaya göre fır..
F-35'in düşme neden belli oldu
Gündem

F-35'in düşme neden belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35B tipi bir savaş uçağı, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkışının hemen ardın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay