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Aktüel

Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:00:10 -
Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki Dranaz Tüneli'nde seyir halindeyken yanan otomobil Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.

Boyabat'tan Samsun istikametine giden, Emrah Şen idaresindeki 34 CTJ 734 plakalı otomobil, Boyabat-Sinop sınırındaki Dranaz Tüneli'nden geçtiği sırada motor bölümünden alev aldı.

Sürücü Emrah Şen'in haber vermesiyle olay yerine gelen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürerek aracın tamamen yanmasını önledi.

Boyabat Bölge Trafik ekipleri ise araç tamamen söndürülünceye kadar tünelin giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Tünel, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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