Tünelde TIR faciası
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır alev alev yandı. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti T2 tünelinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan tır alev alev yandı.
Tırın yandığını fark eden tır sürücüsü hemen araçtan inerek uzaklaştı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, tırdan geriye sadece iskeleti kaldı.
Yangın nedeniyle yoğun trafik oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.