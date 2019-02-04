Tünel girişinde korkunç kaza! Zonguldak-Ankara yolu üzerindeki Sapça tünel girişine otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunan Sapça Tüneli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Karaman beldesi istikametinden Zonguldak istikametine giden Cüneyt K. (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapça Tüneli'nin duvara çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay (23), ve kardeşi Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Cüneyt K. ve Türkan A. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.