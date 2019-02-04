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Tünel girişinde korkunç kaza!

Zonguldak-Ankara yolu üzerindeki Sapça tünel girişine otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 06:18
Tünel girişinde korkunç kaza!

Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunan Sapça Tüneli'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Karaman beldesi istikametinden Zonguldak istikametine giden Cüneyt K. (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapça Tüneli'nin duvara çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay (23), ve kardeşi Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Cüneyt K. ve Türkan A. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:18
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. Zonguldak
  4. trafik kazası
  5. tünel

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