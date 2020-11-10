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Ekonomi Tunceli'nin çehresini değiştirecek! Munzur Üniversitesi’ne 200 milyonluk yatırım
Ekonomi

Tunceli'nin çehresini değiştirecek! Munzur Üniversitesi’ne 200 milyonluk yatırım

Tunceli’de 2008 yılında kurulan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesi’nde ikinci etap inşaat projelerinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:40:00 -
Tunceli'nin çehresini değiştirecek! Munzur Üniversitesi’ne 200 milyonluk yatırım

İkinci etap inşaat projelerinin gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Yaklaşık 90 bin metrekare ve 200 milyon liraya yakın bir bütçeyle üniversitedeki yatırımlar hem bilime katkı sunacak hem de şehrin çehresini değiştirip ekonomisine ciddi katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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