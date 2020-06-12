Tunceli’de yaylacıların zarar tespit çalışmaları tamamlandı

Tunceli’de Mayıs ayının son haftasında meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylalardaki üreticilerin zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkez, Pülümür ve Nazımiye İlçesi’ndeki yaylacıların kar yağışı ve fırtınadan etkilendikleri belirtilerek, İl Müdürü Orhan Kaya öncülüğünde oluşturulan ekiplerin yaylaları yerinde ziyaret ederek zarar tespit çalışması yaptığı kaydedildi.

Açıklamada “İl Müdürümüz Orhan Kaya, merkez, Nazımiye ve Pülümür yaylalarında afetten zarar gören üreticilerimizle bir araya gelerek üreticilerimizin sorunlarını dinleyip gerekli tespit çalışmalarını yerinde yapmış, üreticilerimizin zararının karşılanması noktasında gerekli çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede mağduriyetlerin giderileceğini beyan etmiştir.Meydana gelen doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her koşulda üreticilerimizin yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu ve benzeri doğal afetlerden Allah hepimizi korusun” ifadelerine yer verildi.

Mayıs ayının son haftasında yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kentte 500’ün üzerinde koyun ve kuzu telef olmuştu.