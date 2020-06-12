  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Tunceli’de yaylacıların zarar tespit çalışmaları tamamlandı

Tunceli’de Mayıs ayının son haftasında meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylalardaki üreticilerin zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:08:26 -
Tunceli’de yaylacıların zarar tespit çalışmaları tamamlandı

Tunceli’de Mayıs ayının son haftasında meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylalardaki üreticilerin zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkez, Pülümür ve Nazımiye İlçesi’ndeki yaylacıların kar yağışı ve fırtınadan etkilendikleri belirtilerek, İl Müdürü Orhan Kaya öncülüğünde oluşturulan ekiplerin yaylaları yerinde ziyaret ederek zarar tespit çalışması yaptığı kaydedildi.


Açıklamada “İl Müdürümüz Orhan Kaya, merkez, Nazımiye ve Pülümür yaylalarında afetten zarar gören üreticilerimizle bir araya gelerek üreticilerimizin sorunlarını dinleyip gerekli tespit çalışmalarını yerinde yapmış, üreticilerimizin zararının karşılanması noktasında gerekli çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede mağduriyetlerin giderileceğini beyan etmiştir.Meydana gelen doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her koşulda üreticilerimizin yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu ve benzeri doğal afetlerden Allah hepimizi korusun” ifadelerine yer verildi.


Mayıs ayının son haftasında yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kentte 500’ün üzerinde koyun ve kuzu telef olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı