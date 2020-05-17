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Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:45:10 -
Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, yolda karşılaştığı tilkiyi de ihmal etmeyerek besledi.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda, Kıl köyünde evine gittikleri bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayıp dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, yol kenarında kısa süreli mola verdi.

Yakınlarda aç olduğu anlaşılan bir tilkiyi fark eden personel, araçlarındaki yiyeceklerle tilkiyi besledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli arkadaşlarımız yöre insanımızın ihtiyacını karşılamadan dönerken karşılarına bugün sürpriz bir misafir çıkmış." ifadesini kullandı.

Sonel, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaptı.

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