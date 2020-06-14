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Yerel

Tunceli’de Topbaş Keler görüntülendi

Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan "Topbaş Keler" Tunceli’de görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:01:32 -
Tunceli’de Topbaş Keler görüntülendi

Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan "Topbaş Keler" Tunceli’de görüntülendi.


Doğası ile dikkat çeken ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Tunceli’de, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çok tür de bulunuyor. Daha önce defalarca vaşak, yaban keçileri, akbaba, Wagner Engerek yılanı gibi birçok yaban hayvanının görüntülendiği kentte son olarak, daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarda yaşayan, şu ana kadar sadece Iğdır ve Ağrı’da görüldüğü bilinen koruma altında bulunan "Topbaş Keler" görüntülendi. Bölgede ilk defa Tunceli’nin Hozat ilçesi Kalecik köyü Karataş mezrasında görünen hayvanının fotoğraf ve görüntülerini arı yetiştiricisi Ayhan Doğan çekti.


Öte yandan aynı bölgede yılanlar görülmeye başlandı. Bir ağacın arasından çıkan engerek yılanı da Doğan tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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