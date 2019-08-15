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Tunceli’de su samuru görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
Tunceli’de su samuru görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Su samurumüziğin sesiyle adeta dans etti.


Yaban hayatıyla bilinen Tunceli’de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı’nda görüntülendi. Çay kıyısında bir mekanda çalan müzik eşliğinde adeta dans eden su samuru dikkat çekti. Çayda bir süre yüzen su samuru daha sonra gözden kayboldu.O anları ise bir kişi cep telefonu ile kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
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