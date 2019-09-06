Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
Tunceli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada iki şüpheli gözaltına alındı.06 Eylül 2019 Cuma 14:41
Kavgaya karışan iki şüpheli yakalandı.
Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Z.T. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayantartışma kavgaya dönüştü.
S.S. kendisini darbederek olay yerinden kaçan Z.T'yi bulmak için aracından aldığı pompalı tüfekle kent merkezinde dolaşmaya başladı. S.S'nin elinde pompalıtüfeği gören vatandaşlar, durumu polisekiplerine bildirdi.
Vatandaşların S.S'yi ikna etmeye çalıştığı sırada silahateş aldı ve bir sürearbede yaşandı. S.S, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Polis ekipleri kalabalık grubu, bibergazı kullanarak dağıttı.
Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.
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