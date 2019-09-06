0553 313 94 23

Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı

Tunceli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada iki şüpheli gözaltına alındı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:41
Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı

Kavgaya karışan iki şüpheli yakalandı.

Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Z.T. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayantartışma kavgaya dönüştü.

S.S. kendisini darbederek olay yerinden kaçan Z.T'yi bulmak için aracından aldığı pompalı tüfekle kent merkezinde dolaşmaya başladı. S.S'nin elinde pompalıtüfeği gören vatandaşlar, durumu polisekiplerine bildirdi.

Vatandaşların S.S'yi ikna etmeye çalıştığı sırada silahateş aldı ve bir sürearbede yaşandı. S.S, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri kalabalık grubu, bibergazı kullanarak dağıttı.

Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:41
  1. Polis ekipleri
  2. biber gazı
  3. Moğultay Mahallesi
  4. Tunceli
  5. kahvehane
  6. silahlı kavga
  7. pompalı tüfek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edildi
    1. Belediye başkanının evine pompalı..
    2. FETÖ’den aranan şahıs teslim oldu
    3. Alaplı TSO Kaymakam Yılmaz’ı ziyaret..
    4. Kayak Merkezi yolunda asfalt çalışması
    5. Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli’yi..
    6. Elazığ’da "Atık Yağlar" geri dönüşümle..
    7. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    8. Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu..
    9. Başkan Büyükkılıç’ın Eşi..
    10. Bilinçli tarımın patateste verimi..
    11. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı..
    12. ULUTEK’in kalitesi tescillendi
    13. Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
    14. "Blokzincirin finansal piyasalarda..
    15. Manisa’da çocukların tehlikeli..
    16. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    17. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    18. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    19. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    20. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    21. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    22. İznik’te büyük deniz keşfi
    23. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    24. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    25. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    26. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    27. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    28. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    29. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    30. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim