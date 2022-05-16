Tunceli'de polisimizi taşlamışlardı! HDP'li vekillere hesabı sorulacak

Tunceli'de HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polis yaralayan Alican Önlü hakkında, valilikçe suç duyurusunda bulunuldu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde ‘Barış grubu’ olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, kanser hastalığı nedeniyle 2009 yılında tahliye olmuştu.

Almanya'da tedavi görmeye başlayan Doğan, yaşamını yitirdi ve cenazesi 14 Mayıs günü Tunceli'ye getirildi.

Cenaze töreni yasaklanınca polisi taşladılar

Cenaze töreni valilik kararıyla yasaklanırken karşılarında polisleri gören bir grup, gerginliğe sebep oldu. Grup arasında bulunan HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü ve bir kişi, polislere taş atmaya başladı. Bunun üzerine memurlardan biri yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 kişi tutuklandı

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bugün olayla ilgili 1 tutuklama yaşandı. Polisi yaralayan şüpheli M.Ç., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li vekillere suç duyurusu

DHA'nın haberine göre; Tunceli Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaşanan arbedede HDP'li vekil Alican Önlü'nün polislerin olduğu araca taş attığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta milletvekili Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir."