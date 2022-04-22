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Gündem Tunceli'de operasyon! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Tunceli'de operasyon! PKK'ya bir darbe daha

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 22:48:00 -
Tunceli'de operasyon! PKK'ya bir darbe daha

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Ormanlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 top sera naylonu, sırt çantası, 2 battaniye, 6 uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 panço, 5 palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

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