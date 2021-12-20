Tunceli’de okullar tatil mi? Pülümür’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı kar tatil olan iller hangileri?

Kar tatili olan iller, ilçeler hangileri? Tunceli’de kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Muti Köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken valilik, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun ikinci bir duyuruya kadar TIR geçişine kapatıldığını duyurdu. Kar yağışı nedeniyle Konya, Tunceli, Bingöl, Aksaray, Eskişehir ve Karaman'da okular atil edildi.

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (0 Aralık Pazartesi) okullar 1 gün tatil edildi. Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı iki ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi. Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli hava durumu

Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.