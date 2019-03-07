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Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol Ver" projesi

Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol Ver" projesi ile öğrenciler bilinç geliştirme eğitimlerine katılıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol Ver" projesi

Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol Ver" projesi ile öğrenciler bilinç geliştirme eğitimlerine katılıyor.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Minik 112 ve Yaşama Yol Ver" projeleriyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğrenciler, 112’nin işlevi, gereksiz aramaların önüne geçilmesi ile ambulansa yol verilmesi konularında bilinç geliştirme eğitimlerine tabi tutulmaya başlandı.Hazırlanan projenin startı,öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle başladı.Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, projeye ilgili bilgi verdi.


2018 yılında il genelinde 112’ye 100 bine yakın çağrının geldiğini ancak bunun yüzde 10 ile 15’inin ihtiyaç sahipleri tarafından yapıldığını belirten İl Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "Projemizin amacı biraz da bu asılsız ihbarların önüne geçebilmek. Çünkü 112 ekiplerimiz hayat kurtarıyor ve zamanla yarışıyorlar. Bu tür asılsız çağrılar, hasta vatandaşlara zamanında müdahalede bulunmayı güçleştiriyor.Öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirerek asılsız ihbarların önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Daha sonra Acil Komuta Merkezi doktoru Meltem Ceylan, öğrencilere 112’nin görevi ve çalışmaları hakkında sunumla bilgi verdi.Sunumun ardından öğrenciler, öğretmenevi bahçesinde hazır bekletilen ambulansları gezdi.


İl Milli Eğitim ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projenin merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
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