  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Cemal Canpolat’ın ses kaydı canlı yayında dinletildi! Localar delege pazarı gibi Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı Başkan Erdoğan Sırrı Sakık'ı kabul etti 286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme Hamaney’den ABD mesajı! Düşman yenilgiye uğradı Çin'den ABD'nin ek vergi hamlesine sert tepki! 60 ekonomiyi hedef alan tarifeye karşı çıktılar! Savunma ve havacılıkta yüksekten uçtuk Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu! Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor Gurbetçilere milli maç şoku!
Spor Trabzonspor’dan savunmaya yeni takviye! Sidny Lopes Cabral 5 yıllığına imza attı
Spor

Trabzonspor’dan savunmaya yeni takviye! Sidny Lopes Cabral 5 yıllığına imza attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzonspor’dan savunmaya yeni takviye! Sidny Lopes Cabral 5 yıllığına imza attı

Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral’ın transferi için Benfica ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, yeni sezon yapılanması kapsamında savunma hattına Sidny Lopes Cabral’ı dahil etti. Bordo-mavili kulüp, Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

 

Anlaşma sağlandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

 

Anlaşmanın detayları neler?

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

 

Benfica Kulübüne ise sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon avronun üç taksit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali kadrosu belli oldu

Spor

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali kadrosu belli oldu

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un
Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un

Spor

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un

Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!
Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!

Spor

Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu

Spor

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu

Trabzonspor'da Zubkov ayrılığı
Trabzonspor'da Zubkov ayrılığı

Spor

Trabzonspor'da Zubkov ayrılığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23