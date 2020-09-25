  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi
Aktüel

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:17:05 -
Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye, 49 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde 14 vatandaşımıza, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 900'er lira idari para cezası kesilmiştir. Toplamda 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki

ABD'li FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kimsesiz çocukları konu alan "Kimsesizler" adlı diziye ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizme..
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı