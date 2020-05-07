Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 124 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 124 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Çanakkale ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Dalgıç polisler, baraj gölündeki Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde suda görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

124 gündür ekiplerce aralıksız olarak aranan Doku'ya ait bugün de bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.