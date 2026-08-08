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Siyaset Rüşvetçi ‘Yürüyen para’ CHP seçmenlerini de keklemiş! ‘Ben partinin ahlakını aldım’
Siyaset

Rüşvetçi ‘Yürüyen para’ CHP seçmenlerini de keklemiş! ‘Ben partinin ahlakını aldım’

Yeniakit Publisher
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CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in adaylık döneminde sarf ettiği sözler, rüşvet skandalının ardından partinin ahlak anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Menderes'te adı yolsuzluk ve metres rezillikleriyle anılan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan CHP'li İlkay Çiçek’in, seçim döneminde dürüstlük maskesi takarak seçmenleri nasıl aldattığı ortaya çıktı.

Başkan adayı olduğu dönemde katıldığı bir canlı yayında takımdaki yerini sağlamlaştırmak için, “Parti tabanından geliyorum. Partinin ahlakını aldım. Bu işin mutfağında yetiştim” ifadelerini kullanan Çiçek'in bahsettiği “CHP ahlakı”, bugün adliyede yolsuzluk skandalıyla karşılık buldu!..

Seçim sürecinde temiz siyaset algısıyla göz boyayan ancak koltuğa oturduktan sonra rüşvet çarkının merkezinde yer alan Çiçek'in bu sözleri, “CHP ahlakı tam olarak bu mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Kendi seçmenini dahi “Partinin ahlakıyla yetiştim” diyerek kandıran CHP'li başkanın maskesi, yolsuzluk ve metres skandalıyla tamamen düşmüş oldu.

Zira Çiçek’in metresine gönderdiği WhatsApp mesajları ifşa olmuş ve kadına, “Ben yürüyen parayım bebeğim” dediği görülmüştü.

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Yorumlar

ATAM İZİNDEYİZ DERKEN YALAN SÖYLEMİYORLARMIŞ

Her hususta gerçekten atalarının izinden gidiyorlarmış. 15 senelik memuriyetinde firavunu bile kıskandıracak bir serveti miras olarak bırakmıştı. Belediyenin kesesinden makam arabasını Servet ödeyerek yenileyen CHP'nin genel başkanı öbür cebime koymuştu diyordu. BUNLAR HALKIN SIRTINDAN GEÇİNEN KAN EMİCİ ASALAK KENELERDEN FARKLARI YOKTUR.

Adem

Demek ahlakini partinden aldin!!!!!bizde diyorduk bu kadar hainlik,yolsuzluk,müslúmanlara zülum,rüsvet,hirsizlik,fuhus,taciz ve ayyaslik nereden geliyor diye....deseydiniz ya bastan CHP ahlaki diye. ..simdi tamam oldu ...
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