Rüşvetçi ‘Yürüyen para’ CHP seçmenlerini de keklemiş! ‘Ben partinin ahlakını aldım’

Menderes'te adı yolsuzluk ve metres rezillikleriyle anılan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan CHP'li İlkay Çiçek’in, seçim döneminde dürüstlük maskesi takarak seçmenleri nasıl aldattığı ortaya çıktı.

Başkan adayı olduğu dönemde katıldığı bir canlı yayında takımdaki yerini sağlamlaştırmak için, “Parti tabanından geliyorum. Partinin ahlakını aldım. Bu işin mutfağında yetiştim” ifadelerini kullanan Çiçek'in bahsettiği “CHP ahlakı”, bugün adliyede yolsuzluk skandalıyla karşılık buldu!..

Seçim sürecinde temiz siyaset algısıyla göz boyayan ancak koltuğa oturduktan sonra rüşvet çarkının merkezinde yer alan Çiçek'in bu sözleri, “CHP ahlakı tam olarak bu mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Kendi seçmenini dahi “Partinin ahlakıyla yetiştim” diyerek kandıran CHP'li başkanın maskesi, yolsuzluk ve metres skandalıyla tamamen düşmüş oldu.

Zira Çiçek’in metresine gönderdiği WhatsApp mesajları ifşa olmuş ve kadına, “Ben yürüyen parayım bebeğim” dediği görülmüştü.