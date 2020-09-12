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Aktüel Tunceli'de karantina ve maske kuralını ihlal eden 5 kişiye 9 bin lira ceza
Aktüel

Tunceli'de karantina ve maske kuralını ihlal eden 5 kişiye 9 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:28:55 -
Tunceli'de karantina ve maske kuralını ihlal eden 5 kişiye 9 bin lira ceza

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 5 kişiye, 9 bin lira para cezası uygulandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde Kovid-19 salgınına karşı her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşların sağlığını korumak ve uyarılarda bulunmak için aralıksız denetlemeler yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Eylül 2020 tarihinde ilimizde yapılan denetimlerde 2 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, maske kuralına uymayan 3 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 900'er lira idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 5 kişiye 9 bin lira idari para cezası uygulanmıştır."

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