THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 08:29
Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk mahallesi Meytan mezrası yol ayrımında, Hüseyin Çay'ın kullandığı 62 AAB 497 plakalı kamyonet şerit değiştirince arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

AFAD ekibi ve vatandaşların yardımıyla araçlardan indirilen yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:29
  1. Elazığ
  2. istanbul
  3. terörle mücadele
  4. mlkp
  5. trafik kazası
  6. Tunceli
  7. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank'tan hatalı döviz alım satım açıklaması
    1. Halkbank'tan hatalı döviz alım satım..
    2. Yapılmayan transfer yüzünden..
    3. Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
    4. Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç..
    5. Mersin’de peynir bidonundan çıkan..
    6. Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen..
    7. Katliam evinde sır perdesi aralanıyor!
    8. Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de..
    9. Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans..
    10. Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu..
    11. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    12. Örgüt duyurdu... Bu sabah öldü!
    13. Kamu spotundaki rolü gerçek oldu.....
    14. Saldırı hazırlığı içinde olan 3..
    15. 14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!
    16. Konya'da kar maskeli infaz! Eve girip..
    17. İdlib sınırına askeri sevkiyat!
    18. 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
    19. Doğu Türkistan'da deprem!
    20. Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an..
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı