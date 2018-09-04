Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.04 Eylül 2018 Salı 08:29
Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk mahallesi Meytan mezrası yol ayrımında, Hüseyin Çay'ın kullandığı 62 AAB 497 plakalı kamyonet şerit değiştirince arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
AFAD ekibi ve vatandaşların yardımıyla araçlardan indirilen yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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