  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Aktüel

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:45:48 -
Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un dünya üzerinde 120'den fazla ülkede etkili olduğu ve büyük paniğe yol açtığı belirtildi.

Salgının Türkiye genelinde de yayıldığı aktarılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 28 Eylül saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı