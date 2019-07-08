Tunceli’de gölete 50 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Tunceli’de 2019 yılı balıklandırma faaliyetleri kapsamında 50 bin adet pullu sazan yavrusu gölete bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" tüm ilde olduğu gibi Tunceli’de de devam ediyor. BukapsamdaTunceli İl Müdürlüğü tarafından,Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 50 bin pullu sazan yavrusu, Pertek İlçesine bağlı Günboğazı Köyü sınırları içinde bulunan GünboğazıGöletine bırakıldı. Balıklandırma çalışmasının önümüzdeki yıllarda da devam edileceği belirtildi.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren İlTarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “Balıklandırmadaki amacımız, su ürünleri kaynaklarındaki doğal türleri ve ekolojik dengeyi korumak, ekonomik değere haiz balık türleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, biyolojik çeşitliliği artırarak amatör olta avcılığının gelişmesine katkı sunmak ve bunların yanında da vatandaşlarımızın beyaz et ihtiyacını karşılamaktır. İnsanların çevreyi bilinçsizce kirlettiği ve yine bilinçsizce avlanarak birçok su ürününün varlığını tükenme noktasına getirebildiği düşünüldüğünde, balıklandırma faaliyetlerinin önemi daha da artmaktadır” dedi.

Çalışma kapsamında göletlere bırakılan yavru balıkların korunmasına vatandaşların da katkı sunması ve en az bir kere üremelerine zaman tanınması gerektiğini vurgulayan Kaya, “Amatör balıkçılarımızın avlanma dönemlerine dikkat ederek bırakmış olduğumuz bu balıkları üç yıldan önce avlamamaları gerekmektedir. Avlanma sırasında olta ve iğne sayısına, resmi avlanma günlerine, yasal avlanma dönemlerine, günlük avlanabilir balık adedine ve miktarına, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat etmeleri ile sürdürülebilir su ürünleri avcılığı mümkün olacaktır” diye konuştu.