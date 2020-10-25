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Aktüel Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:41:24 -
Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır."

Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Bana bir şey olmaz, demeyelim, maalesef oluyor." uyarısında bulundu.

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