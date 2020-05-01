Tunceli'de belgesellik görüntü! Bahçeye dalan vaşak avını kaçırdı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde yer alan bir restoranda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise yöre sakinlerinden Soner Murat cep telefonunun kamerasıyla çekildi.

Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.