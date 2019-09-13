0553 313 94 23

Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi

Tunceli'de bir vatandaş, koruma altındaki türlerden Arap tavşanının görüntülerini cep telefonuyla kaydetti- Dr. Burak Akbaba:- "Tunceli'de envanter ve izleme çalışması yaptığımızda Arap tavşanı, kayıt altına aldığımız türlerden biriydi"

13 Eylül 2019 Cuma 15:20
Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, koruma altındaki türlerden Arap tavşanı görüntülendi.

Arap tavşanı olarak adlandırılan, 'allactaga williamsi' cinsi olduğu öğrenilen ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan yabani hayvanın görüntülerini bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Arap tavşanını görüntüleyen Sinan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasından aracıyla seyahat ederken yolda kanguru gibi zıplayan bir hayvan gördüğünü söyledi.

Aracını durdurarak zıplayan hayvanı uzaktan izlediğini anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Bir süre ne olduğunu anlamak için izlediğim hayvana biraz daha yaklaştım. Hayvanın kaçmadığını görünce ne ne tür bir hayvan olduğunu araştırmak için cep telefonumla kayıt ettim ve fotoğraflarını çektim. Tunceli'de daha öncede çeşitli mevkilerde pek çok defa yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak gibi pek çok hayvanı görmüştüm. Bu hayvanı ilk defa gördüm ve sonrasında yaptığım araştırmada Arap tavşanı olduğunu öğrendim. Farklı bir tür hayvan görmek beni mutlu etti."

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Burak Akbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında, 2014-2015 yıllarında Tunceli'deki biyolojik çeşitliliğin tespiti için kendi branşında çalışma yürüttüğünü söyledi.

- "Tunceli'de daha önce kayıt altına aldığımız bir tür"

Tunceli'nin zengin canlı türleriyle Türkiye için önemli bir yer olduğunu ifade eden Akbaba, "Tunceli biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi. Özellikle Pülümür ve Munzur Vadileri, büyük memeli dediğimiz yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, kurt, vaşak gibi hayvanlar için çok önemli yaşam alanları." diye konuştu.

Halk arasında Arap tavşanı olarak adlandırılan 'allactaga williamsi'nin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer aldığını aktaran Akbaba, şunları kaydetti:

"Tunceli'de envanter ve izleme çalışması yaptığımızda Arap tavşanı, kayıt altına aldığımız türlerden biriydi. Arap tavşanı yayın bir tür ve steplerde yaşıyor. Geceleri aktif olduğu için gözlemleniyor. Ülkemiz canlı çeşitliği açısından oldukça zengin ve bu, son derece mutluluk verici. Bunların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yaşam alanlarının tahrip edilmemesi ve korunması gerekiyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:20
  1. arap tavşanı
  2. Cep telefonu
  3. görüntülendi
  4. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti oylamaya katılmayarak destek verdi, Seçer borçlanma yetkisini aldı
    1. AK Parti oylamaya katılmayarak destek..
    2. "Futbolda şike kumpası" davası
    3. Biberli çökelek bastırması nasıl..
    4. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi..
    5. Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu..
    6. MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal:..
    7. Yedigöller'de ilk kez "yediuyur"..
    8. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    9. Perakendecilerden bankalara kredi..
    10. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    11. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    12. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    13. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    14. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    15. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    16. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    17. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    18. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    19. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    20. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    21. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    22. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    23. İBB'de işten çıkarmalar
    24. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    25. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    26. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    27. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    28. Virajı alamayan otomobil takla attı
    29. Google özgün haberleri ön plana..
    30. Huzurevinde kermes coşkusu
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!