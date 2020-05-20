  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?
için kalan
Aktüel

Tunceli’de 14 yaş altına tur otobüsüyle şehir turu

Tunceli’de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuk ve gençler üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atarak doyasıya eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:12:22 -
Tunceli’de 14 yaş altına tur otobüsüyle şehir turu

Tunceli’de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuk ve gençler üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atarak doyasıya eğlendi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan 14 yaş altındakiler bugün ikinci kez dışarı çıktı.4 saatliğine dışarıda olan genç ve çocuklar için Vali Tuncay Sonel üstü açık tur otobüsünü tahsis etti. Tura katılanlar müzik eşliğinde şehri gezip, Munzur vadisi ile parklara götürülerek doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı