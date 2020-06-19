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Aktüel

Tunceli Valisi Özkan, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:09:28 -
Tunceli Valisi Özkan, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

TUNCELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan, ilk ziyaretini 2006 yılında terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma er Erdal Güneş'in ailesine gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kara yolu ile geldiği kentte kontrol noktalarındaki asker ve polisleri ziyaret eden Vali Özkan, güvenlik güçleri ile bir süre sohbet etti.

Özkan, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Siirt'in Eruh ilçesinde 2006 yılında terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma er Erdal Güneş'in baba ocağına gitti.

Burada şehit babası Hıdır Güneş ile bir süre sohbet eden Özkan, ailenin bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

Özkan daha sonra yalnız yaşayan 100 yaşındaki Sakine Güngördü'yü de evinde ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.

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