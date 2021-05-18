  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye EURO 2020 hazırlıklarına başlıyor
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!
Eğitim Tunceli Munzur Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Tunceli Munzur Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversite 2021 güncel tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. Peki, Tunceli Munzur Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:09:00 -
Tunceli Munzur Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Türkiye’de üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Tunceli Munzur Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Tunceli Munzur Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp kişilerim dışında kimse gruba ekleyemesin | WhatsApp, gizlilikle ilgili bazı ayarlarda değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri ..
Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!
Dünya

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci siyonist İsrail savaş gemisini roketle vurdu.
Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...
Gündem

Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

Bir sosyal medya kullanıcısı vatandaş, terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün paylaştığı destek twitine müthiş bir resimle cevap v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay