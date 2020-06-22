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Aktüel

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:55:59 -
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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