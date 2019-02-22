Tuncay Şanlı'dan Zenit - Fenerbahçe maçı yorumu: Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü
Futbol yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Zenit maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.22 Şubat 2019 Cuma 11:32
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg deplasmanından 3-1’lik mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Tuncay Şanlı değerlendirmelerde bulundu.
“Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü''
FB TV’de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, “Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle golleri takım arkadaşlarınıza attırmazsınız” dedi!
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