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Gündem Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır
Gündem

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde yüzde yüz kazanacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:27:00 -

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, KRT TV canlı yayına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde yüz kazanır"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına en çok yakışacak insan olduğunu belirten Tuncay Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."

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