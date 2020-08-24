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Aktüel Tunca Nehri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlarla yeşile büründü
Aktüel

Tunca Nehri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlarla yeşile büründü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:19:40 -
Tunca Nehri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlarla yeşile büründü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, debisinin düşüklüğü nedeniyle yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar, Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini adeta yeşile boyadı.

Kent içinden geçen nehirlerden Tunca'nın seviyesi, hem havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki hem de Edirne'deki lokal yağışların azlığı nedeniyle sığlaştı.

Su seviyesinin azlığı nedeniyle Tunca Köprüsü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar meydana geldi, bitkiler çıktı.

Bu nedenle nehirdeki bu oluşum, yeşil tonlarıyla nehre başka bir güzellik kattı.


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