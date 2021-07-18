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Siyaset Tunç Soyer itiraf etti! 'Gediz'i kirletmeye devam ediyoruz'
Siyaset

Tunç Soyer itiraf etti! 'Gediz'i kirletmeye devam ediyoruz'

Eşcinsel sapkınlığa destekte CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ni kirletmeye devam ettiklerini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 00:39:00 - 2021-07-18 00:45:11
Tunç Soyer itiraf etti! 'Gediz'i kirletmeye devam ediyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

Tunç Soyer Gediz nehri kirliliği gerçeğini itiraf etti. İki buçuk yıldır elinde bulunan kaynakları eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için savuran CHP'li Tunç Soyer, Gediz Nehri'ne ilişkin açıklamasına, "Gediz'i kirletmeye ve zehirlemeye devam ediyoruz" itirafı ile başladı.

2,5 yıldır çözemediği sorunu, kalan 2,5 yılda mı çözecek?

"Bu böyle devam edemez, etmeyecek." sözleri ile kalan yıllarında Gediz'i temizleyeceği iddiasında bulunan Soyer, iki buçuk yıldır sahip çıkamadığı Gediz Nehri için, "Bugüne kadar bu dört şehirden süzüle süzüle giden Gediz Nehri'nin sahibi yoktu. Ben elimi taşın altına sokmaya karar verdim. Murat Dağı'ndan İzmir'e kadar ne yapılması gerektiğini ne zaman, nasıl olacağını bürokrat arkadaşlarımızla beraber belirledik. Yeni bir sayfa açacağız. Temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

İzmirli çocuklara sapkınlığı aşılama çabası!

2,5 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunda Gediz için tek bir adım atmayan, Gediz Nehri için hiçbir şey yapmayıp, kalan süresinde 12 adımlık 30 yılda ancak bitirilecek uzun vadeli bir eylem planı ile kirliliği çözeceğini iddia eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son olarak Amerikan Kütüphaneler Birliği’nin Gökkuşağı Listesi’ndeki 'Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise' adlı sapkın kitabı İzmirli çocuklara önermesi ile tepkileri üzerine çekmişti.

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