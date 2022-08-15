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Gündem Tunç Soyer asırlık ağaca acımadı
Gündem

Tunç Soyer asırlık ağaca acımadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ilçesinde yarım asırlık ağacı keserek katletti.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:14:00 -
Tunç Soyer asırlık ağaca acımadı

Yol yapım çalışması sırasında yapılan katliam büyük tepki topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde, yol çalışması yaparken, yaklaşık yarım asırlık fıstık çamı, yol ortasında kaldı. Büyükşehir Belediyesi, 50 yıllık ağacı başka bir yere taşıyıp ağacın yaşamasını sağlamazken ağacı olduğu yerde kesti. Ağaç kesme görüntüleri ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntü kaydeden vatandaşlar, 'Yazıklar olsun. Kaç senelik ağaç' gitti diye tepkisini gösterdi. 

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Yorumlar

ramses

Durduun bu manyağı şimdide ağaçlara dadandı işimiz olmaz bu mahlukla susanlar … bir daha ağaç kessin hesabını sorarız mahkemede !

Dallı

GEZİ ZEKALILAR NEREDESİNİZ.CAHAPA YA BÖYLE ÖYLEMİ.SİZİ GİDİ TAKİYYECİLER
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